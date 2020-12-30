ماذا قال عبدالجواد لـ«النعيمة وماجد عبدالله» ؟

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جدة - خالد شويل - وجه النجم الدولي السابق محمد عبدالجواد رسالة عبر حسابه الشخصي في «تويتر» إلى أسطورتي كرة القدم السعودية ماجد عبدالله وصالح النعيمة، قال فيها: «الله يديم هذي الابتسامة والمحبة والاحترام ويعطيكم الصحة والعافية ويسعدكم ويعطيكم حتى يرضيكم.. أنتم عينين في رأس ولكم في القلب محبة وتقدير واحترام لا يعلمه إلا الله». يُذكر أن الثلاثي محمد عبدالجواد وصالح النعيمة وماجد عبدالله كانوا من ضمن الوفد الرسمي السعودي الذي شارك مطلع الشهر الميلادي الجاري في اجتماعات ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027.



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