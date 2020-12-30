ماذا قال عبدالجواد لـ«النعيمة وماجد عبدالله» ؟

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يُذكر أن الثلاثي محمد عبدالجواد وصالح النعيمة وماجد عبدالله كانوا من ضمن الوفد الرسمي السعودي الذي شارك مطلع الشهر الميلادي الجاري في اجتماعات ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027.
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