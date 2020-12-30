شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء مباراة توتنهام وفولهام بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجئت مباراة توتنهام وضيفه فولهام قبل ثلاث ساعات من انطلاقها، الأربعاء، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفيروس كورونا في صفوف الثاني.

وقال توتنهام في بيان أكدته الرابطة «طلب فولهام التأجيل بسبب حالات كورونا المتزايدة في صفوف لاعبيه، وموظفيه». وكانت مباراة مانشستر سيتي، ومضيفه إيفرتون، الاثنين، تأجلت للسبب عينه، بعد تفشي كورونا في صفوف الأول، علماً بأن المباراة الأولى التي تأجلت هذا الموسم في الدوري بسبب كوفيد-19 كانت مقررة بين استون فيلا، ونيوكاسل، في الرابع من الشهر الجاري.

وقبل قليل من الإعلان عن إرجاء المباراة، علق مدرب توتنهام البرتغالي، جوزيه مورينيو، بسخرية على فيديو نشره في حسابه على «إنستجرام» ظهر فيه لاعبوه ينتظرون مصير اللقاء: «المباراة الساعة السادسة مساء. لا نعرف بعد ما إذا كنا سنلعب. أفضل دوري في العالم».

وينافس توتنهام هذا الموسم على صدارة الدوري، لكنه يمر حالياً بنكسة لعدم فوزه في آخر أربع مباريات، ما أرجعه إلى المركز السابع بفارق 6 نقاط عن ليفربول.

وكانت رابطة الدوري أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة بين لاعبين وأفراد من طواقم الأندية. وتجاوز هذا العدد الرقم الأعلى (16) الذي سُجل بين التاسع والخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.

وكشف شيفيلد يونايتد المتذيل عن وجود إصابات في صفوفه، إلا أن 18 لاعباً كانوا متاحين للمواجهة التي خسرها بهدف نظيف أمام مضيفه بيرنلي، فيما غاب المدرب النمساوي لساوثمبتون رالف هازنهوتل عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي أمام ضيفه وست هام يونايتد، لإصابة أحد أفراد عائلته بكوفيد-19.

وأكدت الرابطة، الثلاثاء، أن البروتوكول الصحي المطبق لا يزال صارماً بما فيه الكفاية لتحاشي توقف المنافسات كما حصل بين شهري مارس/ آذار، ويونيو/ حزيران من الموسم الفائت.