"عرض خرافي ومستمر لنهاية الموسم".. الزمالك يكشف كواليس جديدة بشأن ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك يمتلك عرضاً خرافياً من الدحيل القطري للانتقال لصفوفه في الفترة المقبلة.

وكان مصدر في نادي الزمالك قد صرح في وقت سابق، أن الإدارة نجحت في توفير مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة.

وقال الغندور عبر قناة الزمالك "ساسي لو لم يتم وضع المستحقات المتأخرة في حسابه لكان رحل وانتقل للدحيل القطري، هذا حقه فهو لاعب محترف".

وأضاف "هو أيضاً لاعب محترم وكذلك وكيله، رفضوا شكوى الزمالك قبل مباراتي الرجاء والأهلي، وكيله قال وقتها البطولة أهم من الأموال".

وشدد "الدحيل القطري عرض على فرجاني ساسي راتب "خرافي" لا يمكن تخيله دون أن يتحمل اللاعب أي ضرائب".

وأكمل "ساسي مستمر مع الزمالك حتى نهاية الموسم، حصل على مستحقاته ولا يمكن له تقديم أي شكوى لفسخ التعاقد، هو بيده كل الأمور الآن، إما التجديد أو الرحيل بنهاية الموسم".

وصرح "الإدارة نجحت في الحفاظ على ساسي لنهاية الموسم بشكل مبدئي".

وتابع "الجميع في نادي الزمالك يريد استمرار ساسي، الجماهير تحبه للغاية وزوجته أيضاً تحب مصر، بقاء ساسي مطلب للجميع، لكن في النهاية العرض القطري كبير للغاية، والزمالك قدم لساسي عرضاً استثنائياً غير الذي قدمه لأي لاعب أخر".

واختتم "ساسي له طلبات، المقابل المادي يجب أن يكون صافي ولا يتحمل الضرائب أو أي رسوم تخص القيد أو تنمية الموارد وبالتالي المبلغ سيكون كبير، ويرغب في التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، هنا عرض وطلب وسنرى ما سيحدث".