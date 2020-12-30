الزمالك يُعلن الاتفاق مع أوباما لتجديد تعاقده لـ3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلنت قناة نادي الزمالك الاتفاق مع صانع ألعاب الفريق يوسف أوباما على تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات قادمة.

وأشارت القناة من خلال برنامجها الرئيسي "زملكاوي" إلى أن الاتفاق تم بين إدارة الزمالك واللاعب أوباما بشكل نهائي من أجل تجديد العقد.

وذكرت القناة البيضاء أن الإدارة قامت بتحرير "شيك" تم توقيعه من أجل أن يحصل عليه أوباما عند توقيع العقود، بالإضافة إلى دفعة نقدية من قيمة التعاقد.

ومن المُقرر أن يتجه أوباما إلى مقر نادي الزمالك مساء الأربعاء أو صباح الخميس للحصول على "الشيك" وتوقيع التعاقد الجديد.

وأشار البرنامج إلى أن أوباما حصل على مبلغ مالي في عقده الجديد يُرضي طموحاته وفي نفس الوقت يُرضي نادي الزمالك، دون الكشف عن القيمة المالية.