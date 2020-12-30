قناة الزمالك: شيكابالا يجدد تعاقده ويوقع على بياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي كشف الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" على فضائية قناة الزمالك، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، جدد تعاقده مع الفريق الأبيض. وقال الغندور عبر قناة الزمالك، إن شيكابالا جدد عقده مع الفريق في تواجد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الفريق. وأشار الغندور إلى أن شيكابالا وقع عقد جديد مع الزمالك على بياض. وأتم الغندور تصريحاته: "وجود شيكابالا يصنع الفارق وطريقة لعبه مختلفة، وقرر التجديد بمبلغ عادي جداً".

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