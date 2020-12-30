أبوتريكة يكشف: كيف احتفل بهدف أفشة "الأغلى في تاريخ الأهلي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف محمد أبوتريكة لاعب الأهلي الأسبق، شعوره بعد هدف محمد مجدي "أفشة" في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز 2-1 أمام الزمالك بنهائي البطولة باستاد القاهرة، وسجل أفشة هدفاً قاتلاً للفريق.

وقال أبوتريكة في تصريحات عبر "بي إن سبورتس" "دائما مباريات الأهلي والزمالك خالدة في الذكريات، مباراة نهائي أفريقيا هي الأغلى والأميز في تاريخ النادي الأهلي ومباريات الأهلي والزمالك".

وتابع: "تلك المباراة التاريخية جعلت الأهلي يفوز بالبطولة التاسعة بعد غياب 7 سنوات ليتأهل من جديد لكأس العالم للأندية في الدوحة".

وأضاف: "4 سنوات بعيد عن الجزيرة والنادي الأهلي، ربما القدر منحني فرصة للتقرب من النادي الذي أحبه واللاعبين الذين قمت بتشجيعهم".

وواصل: "أفشة سجل هدفاً هو الأغلى في تاريخ الأهلي، الدوحة بالكامل سمعت صوتي بعد هدف أفشة، بنتي قالت لي "بابا بتعمل ايه"، هذا شعور طبيعي لأي مشجع يحب الأهلي".

واستمر: "تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية في وجود مؤمن زكريا بالملعب وبجواره محمود الخطيب أفضل لاعب في تاريخ النادي من أجمل وأسعد لحظات حياتي كمشجع للنادي الأهلي".

واختتم "بتلك البطولة لها طعم خاص لكون النهائي أمام الزمالك النادي الكبير، الديربي دائما له طعم خاص، بطولة قارية توج بها الأهلي موسم صعب للغاية، من أفضل لحظات 2020".