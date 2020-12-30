فرانس فوتبول تختار علي معلول للمنافسة على أفضل لاعب مغاربي 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة عن الجزء الأول من قائمة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب مغاربي لعام 2020، والتي ضمت علي معلول لاعب الأهلي.

فرانس فوتبول فتحت باب التصويت للجماهير لاختيار أفضل لاعب من بين نجوم المغرب العربي، حيث وجد ظهير الأهلي الأيسر مكانه بين نجوم أوروبا.

ونشرت فرانس فوتبول 5 أسماء فقط من بين المُرشحين، على أن تنشر الـ5 أسماء المُتبقية لاحقاً ليتمكن الجمهور من التصويت.

ويُنافس علي معلول على الجائزة من بين الخمسة الذين تم الإعلان عن أسمائهم، المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وشملت القائمة الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب فريق ميلان الإيطالي، ومواطنه سعيد بن رحمة لاعب فريق وستهام الإنجليزي.

وحضر المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني الذي يقدم عروض رائعة في الفترة الأخيرة، ليقتحم المُنافسة بقوة.

ويحظى علي معلول بدعم جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستعد لدخول التصويت من أجل مُساعدة أحد نجوم الفريق على تحقيق الجائزة المرموقة.