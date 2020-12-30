المصري يسير نحو المقدمة بهدف في شباك المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حقق المصري فوزًا صعبا على غزل المحلة بهدف نظيف بالأسبوع الخامس من مسابقة الدوري والتي أقيمت على ستاد برج العرب.

ورفع المصري رصيده لـ9 نقاط في المركز الثالث، برصيد 9 نقاط، نفس رصيد الأهلي، ولكن فارق الأهداف في صالح المارد الأحمر.

وبقي المحلة في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

وبدأ علي ماهر المدير الفني للمصري بالتشكيل التالي: أحمد مسعود، وعمرو موسى، وأحمد شوشة، وكريم العراقي، أحمد شديد قناوى، وإيزى إيميكا، وسعيدو سيمبورى، ومحمد عنتر، وعمر كمال، وأحمد رفعت، وكازادي كاسنجو.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تلقى عبداللطيف جريندو بطاقة حمراء في الدقيقة 66، حيث تلقى بطاقة صفراء بعد تدخله القوي على لاعب المحلة، قبل الاعتراض على حكم المباراة، ليشهر له البطاقة الصفراء الثانية والطرد، ليكمل المصري المباراة منقوصا.

وفي الدقيقة 78، سجل عمر كمال الهدف الأول للمصري من تصويبة قوية سكنت شباك المحلة.