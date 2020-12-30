مصدر بالأهلي لمصراوي: أجايي لم يسافر إلى نيجيريا كما أشيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي
أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن جونيور أجايي لاعب الفريق، لم يغادر القاهرة كما أشيع خلال الفترة الماضية.
وكانت العديد من التقارير أشارت إلى أن أجايي سافر إلى بلاده نيجيريا لتلقي العلاج من الإصابة التي يعاني منها.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أجايي لم يغادر القاهرة ليسافر إلى نيجيريا خلال الفترة الماضية كما أشيع.
وتعرض أجايي للإصابة في الوتر الوحشي خلال مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
جدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قال إن أجايي سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ٣ أسابيع.
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