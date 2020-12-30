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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل لقاء نيوكاسل يونايتد، خلال المباراة المقررة في الجولة الـ16 لبطولة الممتاز، في ملعب سانت جيمس بارك.

ويقود الدولي المصري محمد صلاح هجوم الفريق، ويضم التشكيل أيضًا كل من: أليسون وأرنولد وفابينيو وفيليبس وروبريتسون وجيمس ميلنر هيندرسون وجونز، فيرمينو، ساديو ماني.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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