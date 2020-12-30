شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل لقاء نيوكاسل يونايتد، خلال المباراة المقررة في الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب سانت جيمس بارك.
ويقود الدولي المصري محمد صلاح هجوم الفريق، ويضم التشكيل أيضًا كل من: أليسون وأرنولد وفابينيو وفيليبس وروبريتسون وجيمس ميلنر هيندرسون وجونز، فيرمينو، ساديو ماني.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.
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