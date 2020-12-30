شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «ستورى» سجل يا تاريخ.. جلسة خلال ساعات لتجديد عقد أوباما مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الكرة بنادي الزمالك عقد جلسة خلال ساعات مع يوسف إبراهيم «أوباما»، لاعب الفريق الكروى الأول، لتجديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء.
الجدير بالذكر ان عقد يوسف أوباما ينتهى مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وكان اللاعب قد قام بنشر ستورى على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، عن غضبه من حصوله على أكثر من موعد لتجديد عقده مع الفريق، من قبل المسؤولين نادى الزمالك إلا انهم لم يجلسوا معه، وقال أوباما في ستورى «إنستجرام»، «الموعد رقم 10.. سجل يا تاريخ».
وعلمت «المصري اليوم» أنه عقب قيامه بنشر الاستورى، تم إبلاغه بموعد جلسة اليوم لتجديد عقده، بعد الانتهاء من كتابة العقود، وتحديد الأرقام في الشيكات الخاصة باللاعب.
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