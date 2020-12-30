شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة «مونديال اليد»: وديتا اليابان بروفة متكاملة للتنظيم بحضور جماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، إن العد التنازلي بدأ لاستضافة الحدث العالمي الأكبر مونديال «مصر 2021» بمشاركة 32 دولة، والمقرر انطلاقه 13 من الشهر المقبل بمواجهة مصر وتشيلي في الافتتاح.

وأضاف أن اللجنة المنظمة تعمل على تجربة كل شئ في المونديال بكل التفاصيل، حتى لا تترك شيئًا للظروف أو الصدفة خاصة الملاعب الجديدة.

وأشار «نصر» إلى أن اللجنة تخطط أن تكون تجربتي اليابان المقرر لهما 5 و7 يناير على صالة استاد القاهرة بروفة متكاملة حقيقية للتنظيم بحضور جماهيري، مع تجربة المتطوعين وكل التفاصيل حتى تكون البروفة حية وواقعية لمباراة الافتتاح، واختبار التنظيم ودخول وخروج الجماهير واستخدام مرافق الصالات وخلافه.

من جانب آخر، عقدت لجنة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد برئاسة الدكتور شريف أبوالعينين، اجتماعًا مع مرافقي منتخب اليابان الذي سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وأكد «أبوالعينين» أن مرافقي منتخب اليابان سيجرون مسحة غدا استعدادا للدخول في الكبسولة الطبية واستقبال المنتخب الياباني في المطار والتوجه معه إلى الفندق استعدادا للمشاركة في المونديال.

وقال «أبوالعينين» إن لجنة المتطوعين ستعقد اجتماعات دورية مع مرافقي كافة المنتخبات الـ٣٢ التي ستشارك في بطولة العالم في مصر.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال برئاسة هشام نصر على متابعة كافة تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يتابع بشكل يومي كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال .