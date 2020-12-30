شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحتفل بعيد ميلاد فلافيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» بعيد ميلاد النجم الأنجولي فلافيو أمادو رقم 41، الموافق اليوم فهو من مواليد 30 ديسمبر 1979، وحقق فلافيو مع النادى الأهلى العديد من البطولات المحلية والقارية، رغم بداياته الصعبة مع الأحمر.
ونشر «الكاف» عبر حسابه بموقع تويتر «فيديو» لعدد من أهداف النجم فلافيو، وعلق:«ماجستير ودكتوراه في ضربات الرأس عيد ميلاد سعيد للأسطورة الأنجولية فلافيو أمادو».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
135,233
-
تعافي
111,040
-
وفيات
7,520
كانت هذه تفاصيل خبر «كاف» يحتفل بعيد ميلاد فلافيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.