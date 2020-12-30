شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحتفل بعيد ميلاد فلافيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» بعيد ميلاد النجم الأنجولي فلافيو أمادو رقم 41، الموافق اليوم فهو من مواليد 30 ديسمبر 1979، وحقق فلافيو مع النادى الأهلى العديد من البطولات المحلية والقارية، رغم بداياته الصعبة مع الأحمر.

ونشر «الكاف» عبر حسابه بموقع تويتر «فيديو» لعدد من أهداف النجم فلافيو، وعلق:«ماجستير ودكتوراه في ضربات الرأس عيد ميلاد سعيد للأسطورة الأنجولية فلافيو أمادو».