شكرا لقرائتكم خبر عن يجيدون 12 لغة.. 540 متطوعًا يشاركون في تنظيم مونديال اليد «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك 540 متطوعا في تنظيم بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

وتضع لجنة المتطوعين بالنسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال «مصر 2021» برئاسة الدكتور شريف أبوالعينين، اللمسات الأخيرة قبل افتتاح البطولة.

وقال «أبوالعينين»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبطولة: «عدد المتطوعين بالبطولة وصل إلى 540 متطوعا، وتم تخصيص ثنائي من المرافقين لكل منتخب ليكون إجمالي عدد مرافقي المنتخبات 64 بجانب عشرة احتياطيين».

وأشار «أبوالعينين» إلى أن لجنة المتطوعين بها جزئين، «الجزء الأول خاص بمرافقي المنتخبات والجزء الثاني من المتطوعين تم توزيعه على باقي لجان البطولة ليعاونوا لجنة التسويق ولجنة الإعلام واللجنة الطبية والإقامة والإعاشة ولجنة الانتقالات والاستقبال في المطار ولجنة الأمن والمقصورة وتوجيه الجماهير في المدرجات، ولجنة المسابقات».

وتابع: «لأول مرة في أي بطولة، يجيد المتطوعون 12 لغة، حيث حاولنا تغطية كل اللغات للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم».

وأوضح: «يتدرب المتطوعون منذ شهرين ونصف وأصبح كل متطوع يعرف دوره كاملا وكل مرافق للمنتخب يعلم كل كبيرة وصغيرة عن المنتخب المسؤول عنه».

وأتم: «تدريبات المتطوعين تجري أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في الصالات المستضيفة للبطولة. الاستعدادات تجرى على قدم وساق خاصة أن منتخب اليابان سيحضر للقاهرة يوم 3 يناير لمواجهة مصر».