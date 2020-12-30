شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى البورسعيدى، تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء غزل المحلة بعد قليل بإستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة للدورى . وجاء التشكيل على النحو التالى حراسة المرمى : أحمد مسعود خط الدفاع : كريم العراقى – عمرو موسى – أحمد شوشة – أحمد شديد قناوى خط الوسط : إيزى إيميكا – سعيدو صنبورى – محمد عنتر – أحمد رفعت – عمر كمال عبد الواحد خط الهجوم : كازادى كاسينجو الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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