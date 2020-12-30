شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتصدر جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروى الأول بنادى الجونة، بقيادة رضا شحاته فى تحقيق فوز ثمين على ضيفه فريق مصر المقاصة بهدف دون رد سجله جوزيف نجويم فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الاربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة رتفع الجونة رصيده للنقطة 11 فى صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة الرابعة محتلا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري