شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتصدر جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروى الأول بنادى الجونة، بقيادة رضا شحاته فى تحقيق فوز ثمين على ضيفه فريق مصر المقاصة بهدف دون رد سجله جوزيف نجويم فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الاربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.
وبهذه النتيجة رتفع الجونة رصيده للنقطة 11 فى صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة الرابعة محتلا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري
-
الوضع في مصر
-
اصابات
135,233
-
تعافي
111,040
-
وفيات
7,520
كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يتصدر جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.