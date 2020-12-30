ارسنال غير مهتم بالتعاقد مع كوستا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

اكدت تقارير صحفية إنكليزية ان آرسنال لا يفكر بالتعاقد مع اللاعب الدولي الاسباني ​دييغو كوستا​ الذي رحل عن ​اتلتيكو مدريد​ في موسم الانتقالات الشتوية المقبل.



وأوضحت مصادر داخل الغانرز أن مسألة ضم كوستا ونقله إلى ملعب الإمارات ليست مطروحة في الوقت الحالي على طاولة النادي.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن أتلتيكو مدريد اشترط إنه في حال انتقال كوستا إلى ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية، فسيحصل النادي على مبلغ 25 مليون يورو.

أما إذا رغب نادِ ما زال متواجدًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في ضم كوستا فيحصل أتلتيكو مدريد على 5 ملايين يورو.