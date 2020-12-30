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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارسنال غير مهتم بالتعاقد مع كوستا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
اكدت تقارير صحفية إنكليزية ان آرسنال لا يفكر بالتعاقد مع اللاعب الدولي الاسباني دييغو كوستا الذي رحل عن اتلتيكو مدريد في موسم الانتقالات الشتوية المقبل.
وأوضحت مصادر داخل الغانرز أن مسألة ضم كوستا ونقله إلى ملعب الإمارات ليست مطروحة في الوقت الحالي على طاولة النادي.
وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن أتلتيكو مدريد اشترط إنه في حال انتقال كوستا إلى ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية، فسيحصل النادي على مبلغ 25 مليون يورو.
أما إذا رغب نادِ ما زال متواجدًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في ضم كوستا فيحصل أتلتيكو مدريد على 5 ملايين يورو.
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