شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تغيير حكم لقاء اتلتيكو مدريد وخيتافي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 اعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم تغيير الحكم الذي سيدير مواجهة ​اتلتيكو مدريد​ المتصدر وضيفه نادي ​خيتافي​ لحساب الجولة 16 من الليغا.

وكان من المفترض ان يقود اللقاء الحكم خيسوس خيل مانزانو الا ان الفحوضات المخبرية اكدت اصابته بفيروس كورونا المستجد لذا تم استبداله. واسندت المهمة للحكم الاسباني الخبير انتونيو ماتيو لاهوز لقيادة ديربي مدريد الصغير بين الاتلتي وخيتافي. يذكر ان اتلتيكو مدريد يتصدر الليغا الاسبانية بنفس رصيد النقاط مع الريال انما بفارق الاهداف لمصلحة ابناء المدرب سيميوني.

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