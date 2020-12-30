شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرناطة يتخطى فالنسيا في مباراة ال 3 بطاقات حمراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 تخطى نادي ​غرناطة​ ضيفه نادي ​فالنسيا​ بنتيجة 2 - 1 في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة 16 من الليغا الاسبانية لكرة القدم.

اللقاء كان خشنا بين الطرفين وشهد 3 بطاقات حمراء اثنتان لفالنسيا عبر سالغيرو وغويديس وواحدة لغرناطة عبر دوراتي. بهذا الفوز عزز غرناطة مركزه السابع في الترتيب واقترب من برشلونة السادس بينما تعقدت امور الخفافيش ومدربهم خافي غراسيا اذ يقبعون بمركز متاخر في الترتيب. سجل هدفا اصحاب الارض كينيدي د 45 و​مولينا​ د 88 بينما سجل كيفين غاميرو د 36 هدف فالنسيا الوحيد.

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