السيتي يعلن فتح منشاته بعد نتائج فحوصات الكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

نشرت صفحة فريق ​مانشستر سيتي​ الانكليزي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بياناً رسمياً من ادارة النادي تؤكد فيه أن نتائج فحوصات الـ PCR الخاصة بالعاملين واللاعبين اتت سلبية وليس هنالك الا الحالات الخمسة التي ظهرت سابقاً.



وجاء في بيان النادي ما يلي:"نادي مانشستر سيتي يؤكد عودة الفريق للتدريبات بعد ظهر اليوم وأن نتائج الاختبارات اليوم جميعها سلبية، لا توجد سوى الخمس حالات السابقة إيجابية".

يُذكر أن فريق ​تشيلسي​ سيواجه المان سيتي يوم الأحد المقبل في " ​البريمييرليغ​ "، ولاعبي مان سيتي والطاقم التدريبي سيخضعون لاختبارات إضافية لكوفيد يومي الخميس والسبت.