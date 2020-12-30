شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سويسرا تعيد الجماهير الى المدرجات بشرط واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 نشرت صفحة ​اتحاد​ اللاعبين السويسرين لكرة القدم بياناً رسمياً تطالب فيه الجميع باخذ اللقاح الإلزامي خاصة الاعبين والعاملين والمتفرجين الذين يريدون مساندة فرقهم على مدرجات ​الملاعب​ وذلك لعودة منافسات كرة القدم الاحترافية في القريب العاجل.

وجاء في بيان اتحاد اللاعبين ما يلي:" على الأقل في مرحلة أولية يجب على الجميع تناول اللقاح، ويعتبر اتحاد لاعبي كرة القدم في ​سويسرا​، أن هذه القيود ستكون متناسبة بالنسبة للمتفرجين، والذين لا يوافقون على تلقي التطعيم يمكنهم مشاهدة المباراة على شاشات التلفزة في المنازل".

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