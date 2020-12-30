شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الانجليزي الممتاز مستمر رغم اصابات الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 أكدت ​شبكة بي بي سي​ البريطانية ان فعاليات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم مستمرة وهي لن تتوقف بسبب تزايد اصابات فيروس الكورونا بين اللاعبين والاداريين، ونشرت ادارة ​البريمييرليغ​ بياناً رسمياً لتأكيد الامر جاء فيهتجديداً للثقة في اجراءاتهم الصحية مؤكدين ان الموسم لن يتم إيقافه.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية إنكليزية أنه هناك اتجاهًا لإيقاف منافسات الدوري الانكليزي الممتاز بشكل مؤقت في الشهر المقبل بسبب مخاوف من تفشي ​فيروس كورونا​، خاصة بعد تأجيل لقاء ​ايفرتون​ و​مانشستر سيتي​ واليوم الاربعاء لقاء ​فولهام​ و​توتنهام​ بعد النسخة المنقحة من الفيروس التي تضرب ​بريطانيا​ بقوة.

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