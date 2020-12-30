خضيرة يقترب من الدوري الانكليزي الممتاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أفادت تقارير صحافية عدّة أن اللاعب الألماني ​سامي خضيرة​ الذي أصبح خارج حسابات مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو، بات قريبا من اللعب في ​الدوري الانكليزي​ الممتاز.



وأشارت التقارير الى أن خضيرة طلب الإذن من يوفنتوس للسفر الى إنكلترا من أجل بحث إمكانية ايجاد فريق هناك، وأن إيفرتون قد يكون الوجهة الأقرب لنجم ريال مدريد السابق.

ووصل صاحب الـ33 عاما الى يوفنتوس في العام 2015، وساهم في احتكاره للقب الدوري المحلي، إلا أنه بات خارج حسابات النادي الذي حاول اقناعه بالرحيل الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل معه الى اتفاق لكي يتخلى عن جزء من راتبه.