تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كشفت شبكة سكاي أن مباراة ​توتنهام​ و​فولهام​ المقرّر إقامتها يوم الأربعاء ضمن منافسات ​الدوري الانكليزي​ الممتاز قد تمّ تأجيلها، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ في صفوف فريق فولهام.



وكانت مباراة مانشستر سيتي وايفرتون قد أُجلت يوم الاثنين كذلك، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف لاعبي السيتي.

وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر للمباراة في وقت لاحق.

وفي الرابع من الشهر الجاري، تم تأجيل مباراة نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا بسبب إصابة عدد من لاعبي نيوكاسل بالفيروس المستجد.