- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
كشفت شبكة سكاي أن مباراة توتنهام وفولهام المقرّر إقامتها يوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز قد تمّ تأجيلها، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف فريق فولهام.
وكانت مباراة مانشستر سيتي وايفرتون قد أُجلت يوم الاثنين كذلك، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف لاعبي السيتي.
وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر للمباراة في وقت لاحق.
وفي الرابع من الشهر الجاري، تم تأجيل مباراة نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا بسبب إصابة عدد من لاعبي نيوكاسل بالفيروس المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.