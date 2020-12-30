الدوري المصري: الجونة يهزم مصر المقاصة ويتصدّر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 تمكّن فريق ​الجونة​ من تحقيق الفوز على ضيفه ​مصر المقاصة​ بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة ​الدوري المصري​ الممتاز لكرة القدم.

ودوّن هدف الجونة واللقاء الوحيد اللاعب جوزيف نجويم في الدقيقة 11، بعد تسديدة ركلة ثابتة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس المقاصة خلال الشوط الأول. بهذا الفوز يعتلي الجونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند النقطة 4 في المركز الرابع عشر.

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