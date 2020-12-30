الأهلي يبحث عن مدافع وفلادان يرفض مغادرة أوسو

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وتسعى إدارة الأهلي لتسويق عقد الألماني ماركو مارين لتسجيل ساريتش مكانه، وعليها اتخاذ قرار بإلغاء عقد لاعب أجنبي آخر إذا أرادت التوقيع مع مدافع أجنبي، وقد تتخذ الإدارة قرارا بعدم تجديد إعارة اللاعب الغاني صامويل أوسو رغم رفض مدرب الفريق مغادرته.وكانت إدارة الأهلي وقعت مع أوسو على سبيل الإعارة لمدة ثلاثة أشهر قادما من الفيحاء، وتنتهي خلال شهر يناير المقبل.
من جهتها تدرس إدارة النادي عددا من الملفات للاعبين أجانب في خط الدفاع في مقدمتهم جمال بالعمري الذي يرغب في العودة للدوري السعودي، ولا يمانع ناديه ليون الفرنسي من مغادرته، ومن بين الملفات أيضا مدافع يحمل الجنسية المصرية، ولازالت إدارة النادي تفاضل بين عدد من الملفات للتفاوض مع أحدهم إذا استطاعت تسريح لاعبين أجنبيين وتفريغ خانة للتوقيع مع المدافع.
ميدانيا شارك لاعب خط الوسط الصربي فيجسا في التدريبات الجماعية معلنا جاهزيته لمواجهة التعاون السبت المقبل بعد أن غيبته الإصابة عن مباراتي الفتح والرائد، فيما واصل زميله الغاني أوسو الجري حول المضار ضمن برنامجه التأهيلي، ولم تتضح حتى الآن إمكانية مشاركته في لقاء التعاون.
كيف يسجل الأهلي في الشتوية؟
- يتوجب على الإدارة تسريح أحد اللاعبين الأجانب حتى يعود اللاعب البوسني ساريتش لقائمة الفريق
- تسويق عقد الألماني ماركو مارين لتسجيل ساريتش مكانه
- إلغاء عقد لاعب آخر إذا أرادت التوقيع مع مدافع أجنبي
- عدم تجديد إعارة اللاعب الغاني صامويل أوسو
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