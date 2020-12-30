شكرا لقرائتكم خبر النصر يستعيد أيمن يحيى ويطمح للتعويض بالفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل النصر ضيفا ثقيلا على الفيصلي في لقاء عنوانه الإثارة ورغبة الفريقين بمصالحة جماهيرهما عندما يلتقيان على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فالنصر يبدأ عهدا جديدا بعد إقالة مدربه البرتغالي فيتوريا وتعيين الكرواتي ألين هورفات مدرب شباب النادي.

ويرغب النصر أن تكون انطلاقته الحقيقة من هذه الجولة، لا سيما أنه تعادل على أرضه أمام ضمك في ملعبه الجديد إيجابيا 2 - 2، وارتفع على إثره رصيد النصر إلى النقطة 8 وبقي في مركزه (15) متساويا مع ضمك متذيل الترتيب.

في حين يأمل النصر عدم الاستمرار في الانهيار والدخول في نفق مظلم أكثر مما تعرض له في الجولات الماضية، فالفريق خسر 6 من أصل 10 مباريات، ويعد الفريق الأضعف مع ضمك في تحقيق الفوز بواقع 2، وتعادل في مثلها.

وعلى الرغم من غياب مهاجمه عبدالرزاق حمدالله، إلا أنه انتعش بعودة لاعبه المميز أيمن يحيى منقذ النصر الجولات الماضية وصاحب الحظوة بين كل زملائه في هز شباك الخصوم.

فيما يدخل الفيصلي مع مدربه شاموسكا بعد خسارة من الفتح 3 - 2 جمدت رصيده النقطي عند 13 نقطة، متساويا مع الفتح والقادسية محتلا المركز 9، بعد أن فاز ثلاث مباريات وخسر مثلها وتعادل 4 مرات، ويرغب أبناء حرمة في استعادة الشراسة والندية أمام الفرق الكبيرة كما كانوا يفعلون سابقا في المواسم الماضية.

مواجهات الفريقين: