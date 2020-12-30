شكرا لقرائتكم خبر مانشستر يونايتد يهزم وولفرهامبتون بشق الأنفس ويصعد للوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس أمام ضيفه وولفرهامبتون وتغلب عليه 1 / 0 على ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بذلك إلى 30 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول حامل اللقب، وبفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي وإيفرتون، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول المسابقة.

وجاء هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، حيث راوغ ماركوس راشفورد الدفاع ببراعة شديدة وسدد كرة قوية ارتطمت برومان سايس لاعب وولفرهامبتون قبل أن تسكن الشباك.

وبدأت المباراة بسيطرة وضغط هجومي من جانب مانشستر يونايتد، ورغم المحاولات المبكرة من ماركوس راشفورد وإدينسون كافاني والتوغل أكثر من مرة إلى داخل منطقة الجزاء، واجه الفريق تماسكا دفاعيا من جانب وولفرهامبتون ولم يتمكن من تهديد المرمى خلال الدقائق الأولى.

بعدها دخل وولفرهامبتون في أجواء المباراة وسجل أول تسديدة على المرمى في الدقيقة الثامنة تصدى لها حارس المرمى ديفيد دي خيا.

بعدها استعاد مانشستر يونايتد نشاطه الهجومي وضغط بقوة لدقائق لكنه وجد صعوبة في تهديد الشباك في ظل الحذر الدفاعي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أول تبديل في المباراة؛ حيث أشرك لوك شو بدلا من أليكس تيليس.

واختلف الحال شيئا ما خلال الشوط الثاني، حيث تراجعت الخطورة على كلا المرميين رغم أن مانشستر يونايتد واصل الضغط الهجومي لكن دون خطورة.

وكادت المباراة تنتهي بالتعادل السلبي، لكن راشفورد خطف هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.