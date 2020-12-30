شكرا لقرائتكم خبر في غياب ميسي.. برشلونة يتعادل مع إيبار وأشبيلية للمربع الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعادل فريق برشلونة بصعوبة مع ضيفه إيبار 1ـ1 أمس في الجولة السادسة عشرة من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وفي مواجهة أخرى، انضم فريق أشبيلية إلى المربع الذهبي بجدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه فياريال 2 ـ 0

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس مقابل 16 نقطة لإيبار في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب الكامب نو صادف برشلونة سوء حظ كبير، حيث أهدر مارتن برايثوايت ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، ثم ألغى الحكم هدفا سجله اللاعب الدنماركي في الدقيقة 25 بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتقدم إنريكي جارسيا كيكي بهدف لإيبار في الدقيقة 57 لكن بعد عشر دقائق فقط أدرك الفرنسي عثمان ديمبلي التعادل لبرشلونة بعد عودته من فترة غياب طويلة بداعي الإصابة.

وبدا برشلونة تائها في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تابع المباراة من المدرجات.

واستقبلت شباك النادي الكتالوني هدفا في الدقيقة 57 عن طريق جارسيا الذي استغل خطأ فادحا من رونالد أراوخو وانطلق صوب المرمى قبل أن يسدد في شباك الحارس مارك أندري تير شتيجن.

ونجح ديمبلي في الرد بهدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 67 بعدما استغل تمريرة جونيور فريبو وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وفشل المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان في تعويض غياب ميسي ليخرجه المدرب الهولندي رونالد كومان في الشوط الثاني.

وأهدر برشلونة تسع نقاط على ملعبه حتى الآن في الموسم الحالي كما أنها المرة الأولى التي ينجح فيها إيبار في حصد أي نقاط من ملعب كامب نو.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان تقدم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بهدف لأشبيلية من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة ثم أضاف المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز الرابع بفارق الأهداف عن فياريال صاحب المركز الخامس.