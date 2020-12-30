الاتفاق والاتحاد يسيطران على جوائز ديسمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيطر فريقا الاتحاد والاتفاق على جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر ديسمبر، حيث حصل خالد العطوي المدير الفني لنادي الاتفاق على جائزة أفضل مدرب في الدوري، بينما حصل لاعبه نعيم السليتي على لقب أفضل لاعب. في حين توج البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد بلقب أفضل حارس لشهر ديسمبر، وحصل زميله سعود عبد الحميد على جائزة أفضل لاعب صاعد في الشهر. وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة كأس دوري الأمير وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلا من: خالد القروني، وتركي السلطان، ويوسف الغدير، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة (أوبتا) الشريك الإحصائي للرابطة. جوائز رابطة المحترفين لشهر ديسمبر: أفضل مدرب: خالد العطوي - الاتفاق

أفضل لاعب: نعيم السليتي - الاتفاق

أفضل حارس:

جروهي - الاتحاد

أفضل لاعب صاعد: سعود عبدالحميد - الاتحاد

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