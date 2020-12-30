الإصابات تربك مدرب التعاون

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كما أكدت الفحوصات إصابة اللاعب فهد الحمد بخشونة في مفصل الركبة وسيخضع إلى برنامج علاجي وتقوية لمدة أسبوعين، على أن يتم تقييم حالته بعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب التعاون فهد الرشيدي وجود تمزق من الدرجة الثالثة في عضلة الفخذ الأمامية، يحتاج معها إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى 3 أشهر، وذلك بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي بنادي التعاون على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس.كما أكدت الفحوصات إصابة اللاعب فهد الحمد بخشونة في مفصل الركبة وسيخضع إلى برنامج علاجي وتقوية لمدة أسبوعين، على أن يتم تقييم حالته بعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

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