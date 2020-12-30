أزمة غيابات الاتحاد تغري الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت أزمة الغيابات بظلالها على استعدادات فريق الاتحاد (15 نقطة) خامس ترتيب الدوري لخوض مباراته عصر اليوم أمام مستضيفه الباطن (11 نقطة)، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب الأخير ضمن الجولة الـ11 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيعمد البرازيلي كاريلي مدرب الاتحاد للدفع بعدد من الأسماء البديلة في لقاء اليوم نتيجة الإصابات والإرهاق الذي يعانيه الفريق، حيث لم تتضح جاهزية صمام أمان الدفاع المصري أحمد حجازي ولاعب الرأس الأخضر غاري رودريغيز حتى أمس، على الرغم من إصرار المدرب على ضمهم للبعثة، فيما تأكد غياب البرازيلي برونو هنريكي، والذي يتدرب مع فريق الحد البحريني حتى يتمكن من العودة الى جدة، وعبدالعزيز البيشي وحمدان الشمراني ومهند الشنقيطي لعدم الجاهزية، فيما وعدت إدارة الاتحاد اللاعبين بمكافأة مجزية حال الفوز بالمباراة.

من جهة ثانية، أعلنت إدارة نادي العين الإماراتي عن تلقيها عرض التعاقد مع اللاعب لابا كودجو من أندية الاتحاد والأهلي المصري وبورتو البرتغالي.

في حين يطمع البرتغالي جوزية جاريدو مدرب الباطن لاستغلال النقص الاتحادي لتصحيح مسار الفريق عقب التعثر في مواجهة النصر الأخيرة، معتمدا على لاعب وسطه وصانع لعب الفريق يوسف الجبلي ومهاجمه الأنغولي فابيو ابرو هداف دوري المحترفين، فيما تأكد غياب التريندادي خاليم هايلاند للإصابة.

فريق الاتحاد

المركز: الخامس

النقاط: 15

أبرز الغائبين:

برونو هنريكي

عبدالعزيز البيشي

حمدان الشمراني

مهند الشنقيطي

فريق الباطن

المركز: 11

النقاط: 11

أبرز الغائبين: