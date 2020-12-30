لجنة الحكام تظهر «العين الحمراء» لمنسوبيها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدد نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسة لكرة القدم يوسف ميرزا جميع منسوبي اللجنة والعاملين تحت مظلة التحكيم السعودي باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي ظهور إعلامي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء الآراء التحكيمية وتناول شؤون الكرة والرياضة، مذكرا بوثيقة (التعهد) التي وقع عليها الجميع.

وجاءت تلك الرسالة بمثابة (العين الحمراء) الموجهة للحكام ومقيميهم دون استثناء بإصدار تعليمات وتوجيهات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الواتس آب) تلقت «مكة» نسخة منها وذلك بإرسال رسالة تذكيرية تضمنت منع أي منتسب للجنة من حكم ومقيم ومحاضر التواصل مع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، أو التعليق على أية حالة تحكيمية، أو حالات في الانستقرام أو توتير أو السناب شات، أو تصوير المباريات وطواقم التحكيم فيها أو منسوبي الفرق خلال المشاركة الرياضية، وألا تحمل حسابات التواصل الاجتماعي أية صلة رياضية، وأن يقتصر على الأمور الشخصية والمجتمعية.

الضغط على المقيمين

وبرر نائب رئيس لجنة الحكام في الرسالة المعممة على الحكام عبر (الواتس آب) رسالة لجنة الحكام بهدف البعد عن مواطن الشبهة والميول.

ووصف أحد المقيمين لـ»مكة» القرار بتكميم الأفواه للأسرة التحكيمية كما يصف زملاؤه المقيمين والحكام، متسائلاً عن أسباب طلب اللجنة بإعادة تقييم الحكام بعد إدارة المباريات بعد رفعها للجنة، من خلال ممارسة الضغط على المقيمين برفع درجة تقييم الحكام، وإنقاصها لدى بعضهم، واصفا السلوك الإداري بالمضر بمستوى حكام الكرة السعودية، وبالحصول على الشارة الدولية للحكام المجتهدين.

وكشف مصدر آخر أن العقوبات غائبة في اللجنة للحكام الذين يرتكبون أخطاء تحكيمية، وأن التدريبات التي تقام لبعضهم لا تقم على أسس علمية، كما أنه لم يتم إجراء اختبارات (كوبر) للحكام بعد الجولة الخامسة نتيجة لانعدام ملاعب صالحة لإجراء اختبارات (كوبر).

مجاملات اللجنةمن جهة ثانية واصلت اللجنة مجاملاتها ومحاباتها لبعض المقيمين إذ كلفت المقيم محمد السويل بتقييم لقاء النصر وضمك الأخير دون أن يحضر اجتماع مقيمي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي عقد في ديسمبر الجاري، كغياب ثان له بعد الغياب الأول في بداية الموسم، الذي تم فيها تكليفه بتقييم الحكام في الجولة الأولى!

ووصف أحد المقيمين لـ»مكة» القرار بتكميم الأفواه للأسرة التحكيمية، متسائلا عن أسباب طلب اللجنة بإعادة تقييم الحكام بعد إدارة المباريات بعد رفعها للجنة، من خلال ممارسة الضغط على المقيمين برفع درجة تقييم الحكام، وإنقاصها لدى بعض الحكام، واصفا السلوك الإداري بالمضر بمستوى حكام الكرة السعودية.وبالحصول على الشارة الدولية للحكام المجتهدين.

وكشف مصدر آخر أن العقوبات غائبة في اللجنة للحكام الذين يرتكبون أخطاء تحكيمية، وأن التدريبات التي تقام لبعضهم لا تقم على أسس علمية، كما أنه لم يتم إجراء اختبارات (كوبر) للحكام بعد الجولة الخامسة نتيجة عدم وجود ملاعب صالحة لإجراء اختبارات (كوبر).

أبرز المقيمين ظهورا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي:

محمد المرواني

عبدالرحمن الزيد

مرعي العواجي

عبدالله القحطاني

حسين المغامسي

فهد الملحم

ناصر الحمدان

صلاح عبدالواحد

أحمد الوادعي (أوقف من قبل اللجنة بعد انتقاده عدم تهيئة غرف الحكام قبل إدارة إحدى المباريات).

الرسالة التذكيرية من اللجنة لمنسوبيها تضمنت: