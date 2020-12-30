كويلار سلاح الهلال في مواجهة الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرمي الهلال بكامل ثقله عندما يواجه الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال إلى تعويض إخفاقه في الجولة الماضية بتوسيع الفارق مع مطارده الأهلي وضيفه الشباب، وهما أبرز منافسيه على سباق الدوري بعد تعادله في الرمق الأخير أمام الاتحاد في الكلاسيكو 1 - 1.

ويدرك مدرب الهلال لوسيشكو رازفان بأن الهلال أمام منعطف لا يحتمل التفريط بالنقاط، لا سيما أن وصيفه الأهلي على بعد نقطة واحدة يترقب تعثره، فيما الهلال يمتلك 23 نقطة، ويرغب في حصد نقاط المباراة لتعزيز الصدارة.

ويتوقع أن يعوض مدرب الهلال النقص الدفاعي الذي يعاني منه الفريق بعد إصابة البليهي والكوري هيون، بإدخال كويلار للعب في مركز قلب الدفاع بجوار محمد جحفلي.

في حين يدخل الشباب اللقاء بعد انتصاره على الباطن 3 - 1 وقد نجح في وضع حد لسلسلة الخسائر، التي كان آخرها الرباعية من التعاون، ويعلم مدربه كايشينيا أنه أمام اختبار حقيقي لتحديد مستقبله مع الليوث، خاصة بعد تجديد فرصة الفريق بالمنافسة على اللقب ومزاحمة الهلال والأهلي،

فالشباب يمتلك 18 نقطة ويحتل المركز الثالث وعلى بعد 5 نقاط من المتصدر الهلال، ويترقب الاتفاق والاتحاد المشهد في حال التعثر لانتزاع المقعد الثالث، فلا يفصله عن فارس الدهناء صاحب المركز الرابع سوى نقطة والاتحاد نقطتين.

نقاط قبل لقاء الفريقين: