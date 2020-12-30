كويلار سلاح الهلال في مواجهة الشباب

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ويسعى الهلال إلى تعويض إخفاقه في الجولة الماضية بتوسيع الفارق مع مطارده الأهلي وضيفه الشباب، وهما أبرز منافسيه على سباق الدوري بعد تعادله في الرمق الأخير أمام الاتحاد في الكلاسيكو 1 - 1.ويدرك مدرب الهلال لوسيشكو رازفان بأن الهلال أمام منعطف لا يحتمل التفريط بالنقاط، لا سيما أن وصيفه الأهلي على بعد نقطة واحدة يترقب تعثره، فيما الهلال يمتلك 23 نقطة، ويرغب في حصد نقاط المباراة لتعزيز الصدارة.
ويتوقع أن يعوض مدرب الهلال النقص الدفاعي الذي يعاني منه الفريق بعد إصابة البليهي والكوري هيون، بإدخال كويلار للعب في مركز قلب الدفاع بجوار محمد جحفلي.
في حين يدخل الشباب اللقاء بعد انتصاره على الباطن 3 - 1 وقد نجح في وضع حد لسلسلة الخسائر، التي كان آخرها الرباعية من التعاون، ويعلم مدربه كايشينيا أنه أمام اختبار حقيقي لتحديد مستقبله مع الليوث، خاصة بعد تجديد فرصة الفريق بالمنافسة على اللقب ومزاحمة الهلال والأهلي،
فالشباب يمتلك 18 نقطة ويحتل المركز الثالث وعلى بعد 5 نقاط من المتصدر الهلال، ويترقب الاتفاق والاتحاد المشهد في حال التعثر لانتزاع المقعد الثالث، فلا يفصله عن فارس الدهناء صاحب المركز الرابع سوى نقطة والاتحاد نقطتين.
نقاط قبل لقاء الفريقين:
- تواجه الفريقان في 24 مباراة سابقة بتاريخ دوري المحترفين
- نجح الهلال في تحقيق الانتصار خلال 14 مباراة مقابل 4 مباريات انتصر فيها فريق الشباب
- خيمت نتيجة التعادل على 6 مواجهات أخرى
- تنفس مدرب الهلال الصعداء بعد تأكيد مشاركة ياسر الشهراني وسالم الدوسري وتعافيهما من الإصابة
- يغيب عن الشباب إيفر بانيغا والحارس اريلا وعبدالله الشامخ- يعد الهلال الأقوى دفاعا، لم يستقبل مرماه سوى 5 أهداف فقط
- آخر مواجهة بين الفريقين على ملعب الملز انتهت سلبيا 0 - 0
- يظهر مدافع الهلال متعب المفرج للمرة الأولى هذا الموسم مع فريقه الهلال، وسيكون على مقاعد البدلاء
- يتسلح مدرب الشباب بورقة عبدالله الحمدان، ونواف العابد لاعب الهلال السابق لمباغتة الزعيم- يغيب عن الهلال الثلاثي عبدالله المعيوف والمدافع الكوري هيون سون وعلي البليهي
- يتساوى الفريقان بتسجيل عدد الأهداف، حتى الآن 17 هدفا لكل منهما
- آخر فوز شبابي على الهلال في الدوري عام 2014 الدور الأول 1 - 0 سجله محترفه الكوري السابق بارك تشو يونج
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