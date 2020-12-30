شكرا لقرائتكم خبر الدوسري يحقق المركز الأول لـ«المجاهيم» بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق محمد الدوسري المركز الأول في فئة (الفحل وإنتاجه) للون (المجاهيم)، في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يختتم اليوم، بإقامة أشواط الرموز في مسابقات الهجن التي تقام على ميدان رماح.

وجاء حمد بن راشد المري في المركز الثاني، فيما حل الإماراتي الرامس المنهالي في المركز الثالث، وسالم المري في المركز الرابع، والإماراتي محمد المنهالي في المركز الخامس.

وكان شوط التحكيم النهائي لفئة (الفحل وإنتاجه) للون (المجاهيم) أقيم في 16 ديسمبر الحالي، وأعلنت النتائج أمس، حيث يتأخر إعلان النتائج لنحو الأسبوعين بسبب خضوع الإبل الفائزة لتحليل (DNA)، ويخضع نادي الإبل الفحل الفائز وإنتاجه لفحوصات وراثية دقيقة، حيث يتم سحب العينات بأحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال، والمعتمدة من الجمعية الدولية لعلم وراثة الحيوان، وتطبق مقاييس عالية جدا في عملية التحري الوراثي.