شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتور يظهر بالزي الإماراتي قبل لقاء الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير ظهر المدافع البرازيلي جواو فيكتور الذي يلعب في صفوف نادي بني ياس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة "السماوي"مع ضيفه الظفرة بالزي الإماراتي.

واعتبر جواو أن تطور المستوى الدفاعي يأتي من العمل الجاد والشاق في التدريبات وتنفيذ خطط وأفكار المدرب ، وهذا ما ساعدهم على تطور المستوى وجعلهم اقوى دفاع في مسابقة الدوري ومسابقة كأس رئيس الدولة.

وتابع :المدرب إيسيلا تمكن من زرع الثقة في جميع اللاعبين وهو ما انعكس على مستوى الفريق في ارض الميدان ، نحن نعمل بشكل جيد يومياً في التدريبات ونسعى لتحقيق نتيجة ايجابية في كل مباراة نخوضها.

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