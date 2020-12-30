7 لاعبين خارج حسابات موسيماني بقائمة المونديال.. مجزرة محتملة في الأهلي.. وكورونا "المنقذ"

الجميع يحبس أنفاسه استعدادًا لاختيار الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لقائمة الفريق المُشاركة في كأس العالم للأندية التي تُقام في الدوحة، خلال شهر فبراير المقبل، حيث يعقد الجهاز الفني عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة، لحسم كل الأمور الخاصة بالقائمة التي ستُشارك في العُرس العالمي الذي يُشارك فيه أندية بايرن ميونخ الألماني، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا، والدحيل القطري باعتباره بطلًا لمسابقة الدوري القطري، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وتيجريس أونال المكسيكي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، بجانب بطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يحسم بعد.

ووفقًا للوائح البطولة في السنوات الماضية، أن تكون قوائم الأندية التي ستشارك 23 لاعبًا فقط، وهو ما يعني استبعاد عدد كبير من لاعبي الأهلي الحاليين عن القائمة التي ستخوض المحفل العالمي الذي يُقام خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

قائمة الأهلي المحلية تضم، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وعلي معلول وبدر بانون وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات و محمود عبد المنعم كهربا وجيرالدو دا كوستا ومحمد شريف ووليد سليمان وكريم نيدفيد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومروان محسن.

وبالنظر للقائمة الحالية التي تضم 28 لاعبًا في الوقت الذي طلب بيتسو موسيماني المدير الفني، ضم لاعبين من العيار الثقيل لتدعيم الفريق، وبحسب تصريحات موسيماني سينضم لاعبان للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقبل السفر إلى الدوحة، فسيكون الأهلي مُطالب على الأقل باستبعاد 7 لاعبين، بينهم ثلاثة تأكد غيابهم وهم جونيور أجايي وناصر ماهر وكريم نيدفيد بسبب الإصابة.

جونيور أجايي وناصر ماهر وكريم نيدفيد خارج قائمة المونديال

النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق والذي أثبتت الأشعة التي خضع لها خلال الساعات الماضية، إصابته بالتهاب وتمزق في الوتر الوحشي، سيتسبب في غيابه عن الفريق لمدة من شهرين إلى 3 أشهر، وبات خارج قائمة كأس العالم.

ناصر ماهر لاعب وسط المارد الأحمر، الذي تعرض للإصابة في مباراة مصر للمقاصة، في افتتاح مباريات فريقه ببطولة الدوري الممتاز، وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بخلع في «الكتف»، وخضع لجراحة مؤخرًا، وينتظر أن يغيب فترة لا تقل عن شهرين، وبات هو الأخر خارج قائمة كأس العالم.

وتبدو فرص كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق صعبة في التواجد بقائمة كأس العالم، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، حيث لم يُشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن.ربما سيكون فيروس كورونا، الملجأ الوحيد والمنقذ للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإصدار قرار بزيادة عدد اللاعبين المشاركين في البطولة، وهو ما سيكون حلا مناسبا لأزمة القائمة وإنهاء مشكلة لاعبي الأهلي.

زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية في مونديال الأندية، سيكون متوقع حدوثه في ظل تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر مؤخرًا زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا للأندية، لـ40 لاعبًا بدلا من 30 لمواجهة فيروس كورونا.