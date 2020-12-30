شكرا لقرائتكم خبر عن دكتوراه في ضربات الرأس.. كاف يحتفل بعيد ميلاد النجم الأنجولى فلافيو "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" بعيد ميلاد للأسطورة الأنجولية فلافيو أمادو رقم 41 ، الموافق اليوم فهو من مواليد 30 ديسمبر 1979 بدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أول مبارياته وهو فى العشرين من عمره، وسرعان ما أنتقل إلى النادى الأهلى بعد ذلك وحقق معه العديد من البطولات المحلية والقارية، رغم بداياته الصعبة مع الأحمر.

ونشر "الكاف" عبر حسابه بموقع تويتر "فيديو" لعدد من أهداف النجم فلافيو، وعلق:" ماجستير ودكتوراه في ضربات الرأس عيد ميلاد سعيد للأسطورة الأنجولية فلافيو أمادو".

يشار على أن فلافيو أمادو لعب مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً فى اللقاء الذى انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتليتكو، وهى البطولة التى فاز الأهلى بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب، وسرعان ما انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.

مع بداية مشاركة فلافيو مع الفريق الأحمر تعرض اللاعب لسخط جماهيرى وإعلامى شديد، بسبب عدم قدرته على التسجيل من كل الفرص التى أتيحت له طوال موسم بأكمله، باستثناء هدف وحيد ارتطم برأسه من الخلف عن طريق الصدفة البحتة وصف بأنه هدف بـ"القفا"، وتسببت إضاعته لركلة جزاء فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الأندية الأفريقية أبطال الدورى عام 2005 أمام الزمالك فى زيادة السخط الجماهيرى.

ولكن اختلفت تماماً فى الموسم الثانى لفلافيو مع الأهلى، وأصبح واحدا من معشوقى الجماهير الحمراء، بسبب أهدافه القاتلة مع الفريق فى مختلف البطولات التى فاز بها الأهلى طوال الموسم، متوجاً مجهود طوال الموسم بالفوز بلقب هداف الدورى المصرى.