شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يهاجم غزل المحلة بكاسونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن على ماهر المدير الفني للمصرى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء غزل المحلة بعد قليل بإستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة للدورى . وجاء التشكيل على النحو التالى :- حراسة المرمى : أحمد مسعود خط الدفاع : كريم العراقى – عمرو موسى – أحمد شوشة – أحمد شديد قناوى خط الوسط : إيزى إيميكا – سعيدو صنبورى – محمد عنتر – أحمد رفعت – عمر كمال عبد الواحد خط الهجوم : كازادى كاسينجو ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد ستة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل غزل المحلة الثامن برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب أربعة مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

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