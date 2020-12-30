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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة الترويجية لمونديال اليد بالسيارات المكشوفة والأغاني الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير بطولة العالم لكرة اليد الكابتن حسين لبيب عن انطلاق حملة ترويج بالسيارات المكشوفة في شوارع القاهرة والجيزة والاسكندرية تنظمها لجنة التسويق بالمونديال برئاسة حسين زقزوق .
وبدأت الحملة اليوم من القاهرة وتستمر حتى نهاية البطولة بهدف رفع الروح المعنوية للشعب المصري في ظل جائحة كورونا ، وتشجيع الجماهير على متابعة المونديال وحضور المباريات من داخل الصالات المغطاة .
بطولة العالم لليد
وتجوب السيارات شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية وتقوم باذاعة الأغاني الوطنية ، وتحمل السيارات اعلام مصر لتحفيز الجماهير وسط اجراءات احترازية مشددة .
وتفاعلت الجماهير والمارة مع الأغاني الوطنية سواء في الشارع أو في المنازل ، ووعد عدد كبير منهم بحضور المباريات وتشجيع منتخب مصر مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" .
تعد هذه أول نسخة لكأس العالم تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.
وتقام منافسات المونديال على 4 صالات، الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج، وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج، وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج
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