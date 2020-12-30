شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا بتشكيل الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية . وتضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كلا من أحمد عاطف عبدالعلبم البكري رئيسا، ورمضان شعبان سليمان نائباً ، ومحمود أحمد شلبي أميناً للصندوق ، وأحمد عباس وحازم محمدين سلمان وأحمد مصطفي يوسف ومصطفي قنديل سيد ومصطفي إبراهيم أحمد أعضاء مجلس الإدارة . وتندرج ألعاب الزهر ، الدومينوز ، التك بول ، كورف بول ، فوت فولي ، ضمن أنشطة الإتحاد ، طبقاً لقرار وزير الشباب والرياضة بإشهار الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية إتحاد نوعي في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 . أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا للإعلان عن تعيين اللواء المستشار سامى نوح صبحى ميترى كعضو ثالث فى اللجنة المعينة المكلفة بإدارة شئون النادي. جاء بيان وزارة الرياضة تأكيدا لـ"الخليج 365" بعد نشر خبر استقرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تعيين المستشار سامى صبحى عضوا فى اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، ليكتمل عدد أعضاء اللجنة الثلاثية، بعد رحيل المستشار أحمد البكرى، الذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليتولى صبحى مهام مدير الصندوق بالقلعة البيضاء ، وهوالذى سبق له العمل مستشارا بوزارة البيئة وتقلد العديد من المناصب الإدارية المختلفة.

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