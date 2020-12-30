شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من وزارة الصحة للإشراف على التغذية فى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ممدوح الششتاوى، رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد المقبلة مصر 2021، أن وجود لجنة من وزارة الصحة لمتابعة التغذية فى كل فنادق بطولة العالم الأربعة.

يأتي ذلك فى ضوء حرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الحفاظ على سلامة المنتخبات و جميع العاملين بالبطولة فى نظام الفقاعة التى تطبق لأول مرة من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما تشهد جميع جميع فنادق البطولة الأربعة تعليم من قبل وزارة الصحة بعد إخلائها من أى نزلاء واقتصارها على المنتخبات ولجان البطولة المختلفة فقط، وذلك قبل يومين من بدء وصول الوفود .

وقال الششتاوى، إن كل فندق سيتم تجهيز معمل وعيادة لجميع التخصصات فى ظل فرض نظام الفقاعة " الحجر الصحى" بالبطولة، وأكد الششتاوى وجود وفد من وزارة الصحة يشرف على الأطعمة والتغذية الخاصة بالبطولة .

وأشار إلى تكليف تكلفة وفد مكون من وزارة الصحة والجمارك ومصر للطيران والداخلية لاستقبال كل منتخب من الطائرة بحافلة خاصة بالبطولة، لعمل الإجراءات الصحية الكاملة قبل دخول الفنادق .

وأضاف الششتاوى أن جميع الفنادق تم تغييرها وستقتصر على جميع العاملين فى البطولة فقط، مشيرا إلى أن جميع الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة "الحجر الصحى" للحماية من تفشى فيروس كورونا.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات .

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بــ 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج