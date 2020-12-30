شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو مطرود من الزمالك و" زعيم" في الكونغو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ظهر الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك السابق في بعض الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ومعه بعض اتباعه ومحبينه وكذلك مع رجال الشرطة في الكونغو.

كاسونجو الذي يمتلك نادى درجة ثالثة في الكونغو ، تم الاستغناء عنه مجانا من الزمالك قبل غلق باب القيد الصيفي بساعات، ليصبح اللاعب الوحيد الذي استغني عنه الزمالك بلا مقابل خلال الفترة الماضية، ولم ينضم لأي نادي.

مقاطع الفيديو التي ظهر فيها كاسونجو اثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة انه ظهر وكأنه زعيم اثناء سيره برفقة عدد كبير من الشباب اتباعه ومحبينه.



كاسونجو

وكان الكونغولى كابونجو كاسونجو قد تنازل عن عن 8 مليون جنيه فى التسوية الخاصة به التى عقدها مع القلعة البيضاء، حيث وقع كاسونجو فى جلسة سابقة مع المستشار محمد عطية عضو لجنة النادى السابق، على أحقيته فى الحصول على 800 ألف جنيه، على أن يحصل عليهم على قسطين متساويين حيث يمتلك اللاعب شيك يستحق الدفع فى الوقت الحالى قدره 400 ألف جنيه، وشيك آخر بنفس القيمة يستحق صرفه يوم 15 من شهر يناير المقبل.