شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المقاولون والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فريق المقاولون العرب أول فوز وأول ثلاث نقاط في الدوري بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتقى المقاولون للمركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، بينما يقبع البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

وكان المقاولون الأكثر سيطرة واستحواذا على مجريات المباراة وهدد مرمى البنك الأهلي في أكثر من فرصة، وكان قريبا من التقدم، في ظل الضغط بكل خطوطه، مستغلا عودة لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا واكتمال صفوفه، في تحسين النتائج، بعد تلقيه 3 هزائم في الجولات السابقة ولم يحقق اية نقطة بالموسم حتى الآن.

واستمرت سيطرة المقاولون في الشوط الثاني، ونجح لويس ادوارد من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 58 قبل أن يسجل لويس إداورد هدف التقدم لئاب الجبل، ولغى الحكم المساعد الهدف في بداية الأمر بداعي التسلل، قبل أن يقر الفار بأن الهدف سليم ولا يوجد به حالة تسلل، لاسيما أن إدوارد كان مغطى وقت خروج الكرة من لاعب المقاولون.

وأحرز التونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب هدف التعزيز لفريقه في مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 85 من عمر المباراة ، حيث سجل الجزيري هدف رائع من عرضية عبد الرحمن فاروق من الجبهة اليسرى ووضعها بكرة مزدوجة في مرمى الزنفلي، ويعزز تقدم فريقه.

واستمر تقدم المقاولون العرب حتى نهاية المباراة بفوز صاحب الأرض بهدفين نظيفين وتحقيق أول فوز وأول ثلاث نقاط في الموسم الحالي للدوري.

وتلقى المقاولون الهزيمة من الزمالك بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية، ثم الهزيمة من وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الثانية، بينما تأجلت مباراته في الجولة الثالثة بسبب خوض مباراة النجم الساحلي في ذهاب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يخسر للمرة الثالثة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الجولة الرابعة.