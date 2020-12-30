شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين المقاولون والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب ضد البنك الأهلي والتي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي.

وكان المقاولون الأكثر سيطرة واستحواذا على مجريات المباراة وهدد مرمى البنك الأهلي في أكثر من فرصة، وكان قريبا من التقدم، في ظل الضغط بكل خطوطه، مستغلا عودة لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا واكتمال صفوفه، في تحسين النتائج، بعد تلقيه 3 هزائم في الجولات السابقة ولم يحقق اية نقطة بالموسم حتى الآن.

وتلقى المقاولون الهزيمة من الزمالك بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية، ثم الهزيمة من وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الثانية، بينما تأجلت مباراته في الجولة الثالثة بسبب خوض مباراة النجم الساحلي في ذهاب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يخسر للمرة الثالثة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الجولة الرابعة.

ويحتل المقاولون العرب قبل هذه المباراة المركز الأخير بجدول الدوري بدون رصيد من النقاط بعدما لعب ثلاثة مباريات خسرهم جميعاً وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل البنك الاهلى المركز السادس برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.