شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بالذكرى الـ41 لميلاد "فلافيو": نتمنى لك عيد ميلاد سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد الفهد الأنجولى آمادو فلافيو، لاعب النادى الأهلى السابق، حيث شارك الحساب الرسمي للنادي الأهلى على تويتر جماهيره، صورة للنجم فلافيو معلقا :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا فلافيو.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



الأهلي عبر تويتر

يحتفل فلافيو، أحد أبرز المهاجمين الأفارقة الذين لعبوا فى مصر عموماً وللنادى الأهلى تحديدا، بعيد ميلاده رقم 41، فهو من مواليد 30 ديسمبر 1979 فى العاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أول مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً فى اللقاء الذى انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتليتكو، وهى البطولة التى فاز الأهلى بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.

لفت الأداء القوى للاعب الأنجولى أنظار مسئولى الأهلى، فسعوا لضمه أكثر من مرة لكن المفاوضات كانت تفشل لمغالاة ناديه.

وفى عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.

مع بداية مشاركة فلافيو مع الفريق الأحمر تعرض اللاعب لسخط جماهيرى وإعلامى شديد، بسبب عدم قدرته على التسجيل من كل الفرص التى أتيحت له طوال موسم بأكمله، باستثناء هدف وحيد ارتطم برأسه من الخلف عن طريق الصدفة البحتة وصف بأنه هدف بـ"القفا"، وتسببت إضاعته لركلة جزاء فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الأندية الأفريقية أبطال الدورى عام 2005 أمام الزمالك فى زيادة السخط الجماهيرى.

لكن الأمور اختلفت تماماً فى الموسم الثانى لفلافيو مع الأهلى، وأصبح واحدا من معشوقى الجماهير الحمراء، بسبب أهدافه القاتلة مع الفريق فى مختلف البطولات التى فاز بها الأهلى طوال الموسم، متوجاً مجهود طوال الموسم بالفوز بلقب هداف الدورى المصرى.