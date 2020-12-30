مصدر بالزمالك لمصراوي: تم إيداع مستحقات ساسي بحسابه البنكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إنه تم تحويل المستحقات المالية للمحترف التونسي في صفوف فريقهم الأول لكرة القدم، فرجاني ساسي، عبر حسابه البنكي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي:" مستحقات ساسي المتأخرة تم عمل إيداع لحسابه البنكي اليوم بقيمة 585 ألف يورو".

وكان مهند عوني وكيل أعمال فرجاني ساسي، قد أشار في تصريحات بوقت سابق ليلاكورة، إلى أن اللاعب لديه رغبة شديدة في تجديد تعاقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، لكنه ينتظر الحصول على المستحقات المتأخرة.

وأضاف وكيل ساسي:"تم الاتفاق مع إدارة الزمالك الحالية بشأن توفير المستحقات المتأخرة؛ فاللاعب يرغب بشدة في تجديد عقده مع الزمالك، ويريد الاستمرار مع الفريق ونريد الاستقرار للزمالك وللفريق ومساعدة اللجنة الثلاثية أيضاً".

وأتم عوني، تصريحاته حينها بالإشارة إلى امتلاك فرجاني ساسي أكثر من عرض أبرزهم من نادي الدحيل القطري:"هناك أيضاً نادي من دولة الإمارات يريد ساسي".