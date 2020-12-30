الجزيري: المقاولون يُمكنه هزيمة النجم الساحلي في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر سيف الدين الجزيري نجم المقاولون العرب عن قدرة فريقه على تحقيق الفوز على النجم الساحلي في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية الإفريقية.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال الجزيري :"مقابلة النجم صعبة، لكننا نحتاج إلى تحقيق الفوز في تونس والتأهل إلى الدور التالي وهو ما نسعى إليه".

وأضاف لاعب المقاولون :"بالطبع قادرون على تحقيق الفوز في تونس، كل شيء ممكن في ظل جائحة كورونا وغياب الجماهير عن الملاعب".

وواصل الجزيري :"فريق النجم الساحلي قوي ولكنه يُعاني من بعض نقاط الضعف وهو الأمر الذي سنعمل على التمكن منه خلال الفترة المقبلة".

ونجح الجزيري في تسجيل هدف في فوز المقاولون الأول بالدوري على البنك الأهلي في مباراة حسمها لصالحه (2-0).

وأنهى الجزيري :"كنت بعيداً عن التدريبات لمدة 15 أو 20 يوماً بسبب فيروس كورونا، وبعد عودتي سجلت هدفاً وهو ما أذكر الله عليه".