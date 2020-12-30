محمد يوسف: لم تتأثر استعداداتنا بغيابات المقاولون.. ولابد أن ننهي البطولة بـ "VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إنه تجهيزاته لمباراتهم أمام المقاولون لم تتأثر بالغيابات التي عانى منها الخصم أو نتائجه السابقة.

وأضاف يوسف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"الشوط الأول كان سجالاً بيننا والمقاولون ولكن في الشوط الثاني أثر علينا توقيت الهدف الأول الذي سكن مرمانا وكان هناك شك بعد رفع حكم الراية أن الكرة تسللًا ولكن في النهاية اُحتسب الهدف ولا أريد الحديث عن التحكيم"، فيما رد عن إلغاء تقنية حكم الفيديو var بالمسابقة بـ:"أرى أننا طالما بدأنا المسابقة به ننهي المنافسات به".

وتابع المدير الفني لفريق البنك الأهلي:"أجريت في الشوط الثاني عدة تغييرات هجومية لإعادتنا إلى المباراة ولكن نجح سيف الدين الجزيري في التسجيل للمقاولون في توقيت صعب وفي النهاية مبروك للمقاولون فهو فريق محترم يمتلك جهاز فني محترم وأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ويلعب في أفريقيا خلال الموسم الجاري".

وأتم يوسف تصريحاته بالإشارة إلى أن الدوري لازال طويلاً:"تعادلنا أمام الإسماعيلي وفزنا أمام الإنتاج وهُزمنا اليوم وهذه هي كرة القدم وكنت أرى أن هدف أحمد علي لو أُحتسب كان سيجعلنا نقود المباراة".

وهُزم فريق البنك الأهلي بهدفين نظيفين أمام نظيره المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

وبعد نتيجة اليوم توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 5 في المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما حصد المقاولون أول 3 نقاط ببطولة الدوري ليقفز للمركز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ