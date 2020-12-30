عماد النحاس: ما حدث مع الجزيري "ولا في الأحلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن خوض مباراة البنك الأهلي بهدف عدم الخسارة في المقام الأول لوضع حد لسلسلة الهزائم.

وفاز المقاولون العرب على البنك الأهلي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري، بعد أن خسر 3 مباريات متتالية جعلت موقفه صعب في بداية المسابقة.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال النحاس :"كنا نبحث عن التعادل أو الفوز، خسارة المباراة الرابعة توالياً، كان سيصبح أمراً في غاية الصعوبة بالنسبة لنا".

وأضاف مدرب المقاولون :"عانينا ظروف صعبة وغيابات في الفترة الماضية، وإصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا، لم نعتاد على هذا العدد من الخسائر على التوالي وكان يجب أن نصحح المسار".

وأنهى النحاس تصريحاته قائلاً :"ما حدث مع سيف الدين الجزيري أمر ولا في الأحلام، أن يجلس اللاعب في منزله بلا تدريب 15 يوماً ثم يلعب دقائق معدودة ويسجل هدفاً فهذا أمر مذهل".